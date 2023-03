Schwerer Unfall auf der A38 bei Leipzig : Fußgänger von Auto erfasst

Schwerer Verkehrsunfall auf der A38. Ein Fußgänger wurde am Mittwoch von einem Auto erfasst.

Leipzig. Am Mittwoch ist auf der Autobahn 38 von Halle in Richtung Leipzig ein Fußgänger unterwegs gewesen, berichtete die Leipziger Polizei. Die Person sei in Höhe des Rastplatzes Pösgraben von einem Auto erfasst und durch den Aufprall schwer verletzt.

Das Opfer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Wie es heißt, seien die Verletzungen lebensgefährlich.

Der Verkehr auf der Autobahn 38 wurde am Mittwochnachmittag über den Parkplatz des Rastplatzes umgeleitet. Warum die Person zu Fuß auf der Autobahn unterwegs gewesen ist, war bislang noch unklar.