﻿Zwei Tote bei Transporter-Unfall auf der A9 nahe Wiedemar

Farbenfrohes zur Leipziger Buchmesse

Monika ist seit 12 Jahren Cosplayerin. Für die parallel zur Leipziger Buchmesse stattfindende Manga-Comic-Con schlüpft sie in den Charakter Hauro aus dem Film „Das wandelnde Schloss“. Wie aufwendig ist so ein Kostüm und was macht das Cosplay für sie aus? Ein Videoporträt.