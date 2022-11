﻿Rettungsgasse fehlt: Einsatzkräfte laufen drei Kilometer zu Unfall auf A9

Bei einem Unfall auf der A9 ist am Montag ein Mann verletzt worden. Die Rettungskräfte mussten wegen der fehlenden Rettungsgasse den Weg zum Unfall zu Fuß zurücklegen – und wurden dabei beleidigt.

Leipzig. Am frühen Montagmorgen ist ein Transporterfahrer auf der A9 bei Leipzig in Richtung München von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen fuhr in einer Baustelle in eine Leitplanke und kam auf der Seite zum Liegen, der 19-jährige Fahrer wurde laut Polizei leicht verletzt.