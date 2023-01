Unfall auf der A 9 bei Leipzig: Transporter kracht in Schilderwagen

Auf der A 9 bei Leipzig ist am Dienstagnachmittag ein Transporter auf einen Schilderwagen aufgefahren.

Am Dienstagnachmittag ist auf der A9 in Richtung München ein Transporter in einen Schilderwagen der Straßenmeisterei gefahren. Der Transporter-Fahrer wurde verletzt. Die Autobahn war zeitweise voll gesperrt.