﻿Auto überschlägt sich auf A 14 bei Leipzig

Am Dienstagmittag kam es auf der A14 Richtung Magdeburg zu zwei Unfällen mit insgesamt vier Fahrzeugen. Drei Personen mussten ins Krankenhaus, die Autobahn war über zwei Stunden gesperrt.

Leipzig. Am Dienstag gegen 13.15 Uhr sind auf der A 14 in Richtung Magdeburg in Höhe der Anschlussstelle Leipzig-Ost zwei Fahrzeuge kollidiert. Dabei wurden drei Personen verletzt. Nach Angaben der Polizei wollte der 22-jährige Fahrer eines Ford Fiesta den Fahrstreifen wechseln und rammte dabei einen VW Crafter. Der Ford geriet daraufhin ins Schleudern, überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Der Fahrer und sowie die zwei weiteren Insassinnen sind ins Krankenhaus gebracht worden.