Eine Person bei Unfall auf der A14 verletzt – zwei Fahrstreifen gesperrt

Leipzig. Bei einem Unfall auf der A14 in Höhe des Flughafen-Towers ist am Montagnachmittag eine Person verletzt worden. Wie die Polizei gegenüber der LVZ mitteilte, kam es in Fahrtrichtung Leipzig-Halle gegen 16.20 Uhr zu einem Auffahrunfall, bei dem ein Lkw mit einem Auto kollidierte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Fahrer des Pkw wurde in ein Krankenhaus gebracht. In Fahrtrichtung Halle ist derzeit nur die linke Fahrspur frei.

LVZ