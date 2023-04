A14 bei Leipzig: Lkw fährt in Straßengraben – stundenlange Bergungsarbeiten

Newsletter „Leipzig Update“

Kretschmer warnt vor Atomausstieg: Freie Fahrt ins Risiko?

Die Atomkraft in Deutschland ist Ende dieser Woche Geschichte. Doch kurz vor Toreschluss hat die Debatte über Sinn und Unsinn des deutschen AKW-Ausstiegs noch einmal an Fahrt aufgenommen. Mittendrin in der energiegeladenen Debatte ist wieder einmal Sachsens Regierungschef Michael Kretschmer. In seiner Skepsis weiß er eine Mehrheit der Bundesbürger hinter sich. Kann es tatsächlich noch ein Schlupfloch geben?