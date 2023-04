Unfall auf A 14 bei Leipzig: Lkw fährt in Straßengraben – Bergungsarbeiten dauern an

Fußball

„Das grenzte an Körperverletzung“: Wermsdorf nach Spiel in Schildau bedient

Schiedsrichter André Glatte verteilt in einer Stunde gleich 14 Karten. Schildau muss nach Gelb-Rot in der 68. Minute in Unterzahl spielen. In der Nachspielzeit gibt es noch Rot für einen Wermsdorfer.