Polizei sucht Zeugen nach Lkw-Unfall auf A14

Nach einem Zusammenstoß zweier Autos mit einem Sattelzug am Donnerstag auf der A14 bei Leipzig, sucht die Polizei Zeugen dieses Unfalls:

Zwei Rentner sind am Donnerstagmittag mit einem Lastwagen und einem weiteren Fahrzeug zusammengestoßen. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

An Abfahrt Leipzig-Mitte

An Abfahrt Leipzig-Mitte

Leipzig. Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 13 Uhr auf der Autobahn 14 kurz nach der Anschlussstelle Leipzig-Mitte ereignet hat. Dort war ein 68-Jähriger mit seinem VW von der B2 auf die A14 in Richtung Dresden gefahren. Beim Einfädeln auf der Autobahn übersah er einen-Sattelzug, der auf der rechten Fahrspur unterwegs war. Beim Zusammenprall wurde der VW auf die linke Spur geschleudert und rammte dort einen Ford.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der VW-Fahrer und sein 78-jähriger Begleiter wurden dabei verletzt; an allen Fahrzeugen sowie der Mittelleitplanke entstanden insgesamt rund 50.000 Euro Sachschaden. Gegen den 68-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Zeugen werden gebeten, sich an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig, Schongauerstraße 13, oder per Telefon an die (0341) 255 2910 zu wenden.