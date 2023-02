Stau auf der A14 bei Leipzig: Rentner krachen in Lastwagen

Protest in Stötteritz

Kostenfrei bis 18:01 Uhr lesen Protest in Stötteritz

Im Leipziger Stadtteil Stötteritz entzündet sich Kritik an einer geplanten Notunterkunft für bis zu 330 Flüchtlinge. Zeltstädte seien menschenunwürdig, heißt es bei Anwohnern und auch Stadträten. Besser wäre, die Schutzsuchenden in Wohnungen unterzubringen – in Grünau stünden noch ganze Häuser leer. Aber wie realistisch ist das?