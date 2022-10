Vollsperrung auf der A9: Zwei Tote durch Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der A9 Richtung Leipzig sind am Mittwoch zwei Menschen gestorben. Vor der Ausfahrt Leipzig West stießen die Autos am Mittag zusammen. Die Fahrbahn war am Nachmittag wegen Bergungsarbeiten vollständig gesperrt.

Leipzig. Bei einem Zusammenstoß auf der Autobahn 9 nahe Leipzig sind am Mittwoch zwei Menschen gestorben. Die Fahrzeuge stießen gegen 13 Uhr zwischen Bad Dürrenberg und Leipzig West auf der Fahrbahn in Richtung Leipzig zusammen, wie die Polizei in Weißenfels auf Anfrage mitteilte. Demnach war die Strecke in Richtung Leipzig auch noch am Nachmittag wegen anhaltender Bergungsarbeiten vollständig gesperrt.

Zwei Tote bei Verkehrsunfall auf der A9 Richtung Leipzig

Ersten Erkenntnissen zufolge soll ein Kleintransporter mit Anhänger wegen eines Staus auf einen vorausfahrenden Lastwagen aufgefahren sein. Die zwei Insassen des Kleintransporters seien dabei eingeklemmt worden und noch an der Unfallsstelle verstorben. Die auf dem Anhänger befindliche Ladung sei durch den Aufprall auf der Fahrbahn verteilt worden, teilte die Polizei Weißenfels mit. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Kurz zuvor kam es auf der A9 in der gleichen Richtung bei der Ausfahrt Großkugel bereits zu einem Unfall. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt.

Von fpi