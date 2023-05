Auto geht auf B186 in Flammen auf – Insassen können sich retten

Leipzig. Auf der Zeitzer Straße (B186) ist am späten Donnerstabend ein BMW vollständig ausgebrannt. Das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Die Insassen konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Niemand wurde verletzt. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache für den Brand aus.

Gegen 21.20 Uhr hatten die beiden Fahrzeuginsassen an einer Ampel den Brandgeruch bemerkt und die Motorhaube geöffnet. Dort schlugen ihnen bereits die Flammen entgegen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Aufgrund der Reinigungs- und Löscharbeiten war die Bundesstraße für mehrere Stunden gesperrt. Das Auto befand sich in Hartmannsdorf-Knautnaundorf nahe der A38, Auffahrt Leipzig-Südwest. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 25.000 Euro.