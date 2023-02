Nach Unfall auf dem Schleußiger Weg: Neue Erkenntnisse über die Umstände

Nach dem Unfall auf dem Schleußiger Weg hat die Polizei Leipzig am Freitag neue Informationen bekanntgegeben. Demnach liegt der Radfahrer noch im Krankenhaus, der Lkw-Fahrer trägt mindestens eine Teilschuld.

Leipzig. Nach dem Unfall zwischen einem Lkw und einem Fahrradfahrer am Donnerstagnachmittag auf dem Schleußiger Weg hat die Polizei Leipzig auf Anfrage der LVZ am Freitag nähere Informationen bekanntgegeben.

Demnach war der Lkw am Donnerstag gegen 13.45 Uhr auf dem Schleußiger Weg Richtung Osten unterwegs und wollte nach rechts in einen Waldweg abbiegen. Dabei habe der 37-jährige Fahrer den auf dem Gehweg in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer (28) übersehen. Dieser wollte ausweichen, sei dabei gestürzt und unter das rechte Vorderrad des Lkw geraten. Der 28-jährige Radfahrer liege aktuell schwer verletzt im Krankenhaus.

Laut Polizeiangaben trägt der Lkw-Fahrer mindestens eine Teilschuld an dem Unfall, da er den Radfahrer beim Abbiegen übersehen hat. Ob der Radfahrer „durch das verbotswidrige Fahren auf dem Gehweg“ eine Mitschuld trägt, sei noch Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei.

Ebenso werde noch geprüft, wieso der Tanklaster in den Waldweg abbiegen wollte und was er geladen hatte. Die Polizei sucht aktuell noch nicht nach Zeuginnen und Zeugen, das könne sich im Laufe der Ermittlungen allerdings noch ändern.