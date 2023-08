Unfall auf der A14: Mann und Kind verletzt – Fahrer flüchtet

Leipzig. Bei einem Unfall auf der Autobahn 14 bei Grimma sind am Sonntag ein 39-Jähriger und ein zwölfjähriges Kind verletzt worden. Der Verursacher ist vom Unfallort geflüchtet und wird nun von der Polizei gesucht.

Wie die Behörde am Montag mitteilte, sei der 39-Jährige in einem Chevrolet Captiva gegen 15.20 Uhr auf der A14 in Richtung Magdeburg unterwegs gewesen. Zwischen den Anschlussstellen Mutzschen und Grimma sei ein bisher Unbekannter neben ihm gefahren, habe beschleunigt und von der rechten Spur auf die linke gezogen.

Zeugenaufruf: Wer hat den Tatverdächtigen gesehen?

Dabei krachte der Tatverdächtige in das Fahrzeug des Mannes und drückte diesen in die Leitplanke. Der Unbekannte fuhr trotz der Schäden am Auto davon. Auch der Chevrolet sei durch den Unfall stark beschädigt worden. Die beiden Insassen wurden den Angaben zufolge leicht verletzt und konnten ambulant behandelt werden.

Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Autofahrer und bittet dabei die Bevölkerung um Mithilfe. Zeuginnen und Zeugen können Informationen zum Täter oder sein Fahrzeug im Autobahnpolizeirevier in der Schongauerstrasse 13 in 04328 Leipzig oder telefonisch unter (0341) 255-2910 melden.

