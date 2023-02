Unfall auf der A38 bei Leipzig: 31-Jähriger fährt gegen Leitplanken

Bei einem Unfall auf der A38 bei Leipzig ist ein Mann in der Nacht zu Samstag verletzt worden. Er kam von der Fahrspur ab und krachte in die Leitplanken.

Gegen 00:15 Uhr am Samstag kam es auf der A38 bei Leipzig zu einem Verkehrsunfall.

Leipzig. Ein Mann ist in der Nacht zu Samstag auf der A38 in die Leitplanken gekracht. Das bestätigte das Lagezentrum der Leipziger Polizei auf LVZ-Nachfrage am selben Morgen.

Nach ersten Informationen war der 31-Jährige um kurz nach Mitternacht auf der Autobahn in der Nähe der Anschlussstelle Leipzig-Süd unterwegs, als er nach rechts von der Fahrspur abkam. Daraufhin habe er in die andere Richtung gegengelenkt und sei in die Mittelleitplanken gefahren, heißt es. Der Mann zog sich dabei leichte Verletzungen zu, berichtet ein Polizeisprecher.