Auto kracht auf parkenden Pkw – Fahrerin in Unfallwrack eingeschlossen

Schmierereien: Anschläge in der Thomaskirche und an der Russischen Kirche entdeckt

Die Attacken auf Kirchen in Leipzig reißen nicht ab. Jetzt wurde ein Fall aus der Thomaskirche in der City bekannt. Auch auf die Russische Kirche – die zum Andenken an die russischen Opfer in der Völkerschlacht errichtet wurde – schmierten Unbekannte ein „Z“.