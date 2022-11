Tödlicher Unfall auf der Messeallee in Leipzig – 62-jähriger Autofahrer stirbt

Leipzig. Im Leipziger Norden ist ein 61-jähriger Autofahrer bei einem schweren Verkehrsunfall gestorben. Nach Angaben der Polizei kam es gegen 7 Uhr auf der Kreuzung Messeallee/Handelsring zu einer Kollision zwischen dem Pkw und einem Lkw. Dabei sei der Autofahrer ums Leben gekommen. Der 23-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

Schwerer Unfall auf dem Messering zwischen Lkw und Pkw

Den Angaben nach fuhr der Pkw auf der Messeallee in stadtauswärtiger Richtung. Der Lkw war auf der entgegengesetzten Fahrspur unterwegs und wollte links auf den Handelsring abbiegen. So sei es zu dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen. Der Pkw sei mehrere Meter weggeschleudert worden und der Lkw gegen eine Ampel gefahren. So teilte es ein Sprecher der Polizei am Donnerstagnachmittag gegenüber der LVZ mit.

Bergungsarbeiten dauern bis zum Nachmittag an

Die Straße wurde am Unfallort vorübergehend vollständig gesperrt, auch aufgrund eines angeforderten Rettungshubschraubers. Die Bergungsarbeiten dauerten bis ungefähr 15 Uhr an, hieß es von der Polizei. Am Nachmittag würde außerdem ein etwa 15 Meter langer Ölteppich von der Fahrspur entfernt. Gegen den Lkw-Fahrer werde nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

