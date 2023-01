Fahrradfahrerin bei Unfall auf Leipziger Ring verletzt – Polizei sucht Zeugen

Leipzig. Bei einem Verkehrsunfall im Leipziger Zentrum ist eine Fahrradfahrerin am Donnerstagmorgen verletzt worden. Die 37-Jährige sei gegen 9 Uhr auf dem Martin-Luther-Ring mit einem Pkw zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.

Den Angaben nach war eine 42-jährige Autofahrerin auf dem Martin-Luther-Ring in nördliche Richtung unterwegs. In Höhe der Rudolphstraße wollte sie wenden, um auf der entgegengesetzten Spur Richtung Süden weiterzufahren. Die Fahrradfahrerin war zu diesem Zeitpunkt aus Apels Garten in Richtung Neues Rathaus unterwegs, als es auf der Kreuzung zu dem Zusammenstoß kam. Die 37-Jährige wurde so schwer verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Wegen der Unfallaufnahme war der Fahrzeugverkehr am Ring im Unfallbereich vorübergehend beeinträchtigt.

Wer kann Hinweise geben?

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. Die Polizei sucht unterdessen nach Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig, Schongauerstraße 13, 04328 Leipzig, Tel. (0341) 255 - 2850 (tagsüber), sonst 255 – 2910, zu wenden.