Polizei ermittelt

Unfall auf Störmthaler See: Frau verletzt sich an Bootsschraube

Störmthaler See - wir war einst der Ort Magdeborn

Eine Frau ist am Montagnachmittag bei einem Bootsausflug auf dem Störmthaler See verletzt worden. Sie war mit ihren Beinen an eine Bootsschraube geraten. Nun ermittelt die Polizei.