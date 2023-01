Fußgänger von Straßenbahn im Leipziger Zentrum erfasst und verletzt

Am Freitagmorgen hat sich ein Straßenbahnunfall auf dem Dittrichring ereignet.

Ein Fußgänger ist am Freitagmorgen am Dittrichring in Leipzig von einer Straßenbahn erfasst worden. Die Tram Linie 9 musste umgeleitet werden.