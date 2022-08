Diebstahl, Notdurft, Vandalismus: Was Geschäftsinhaber in der Leipziger „Karli“ fassungslos macht

Seit Jahren haben Geschäftsinhaber in der Leipziger Karl-Liebknecht-Straße Ärger mit Diebstählen und Vandalismus. Was am vorigen Wochenende passierte, sorgte bei ihnen für einen Schock.