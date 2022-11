﻿Frau in Leipzig von Auto angefahren und schwer verletzt

Leipzig. Eine Frau ist am Freitag in Leipzig von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Ford Fiesta eines 80-Jährigen war nach Angaben der Polizei gegen 15.15 Uhr auf der Chemnitzer Straße stadteinwärts unterwegs und wollte nach rechts in die Prager Straße abbiegen. Beim Losfahren erfasste er die Fußgängerin, die mit einem Handwagen unterwegs war, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Unklar war demnach, ob die Frau die Fahrbahn überqueren wollte oder auf der Straße lief. Die Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Die genauen Umstände waren am Freitagabend noch nicht bekannt.

Von dpa/mape