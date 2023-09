Rote Ampel missachtet: Radfahrerin bei Unfall im Leipziger Osten schwer verletzt

Leipzig. Im Leipziger Osten ist am Sonntag eine Radfahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die 23-Jährige war gegen 12.10 Uhr aus südwestlicher Richtung auf der Rosa-Luxemburg-Straße (Neustadt-Neuschönefeld) unterwegs und wollte die Kreuzung zur Eisenbahnstraße überqueren.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei missachtete die junge Frau dabei die rote Ampelschaltung. Eine 41-jährige Autofahrerin, die auf der Eisenbahnstraße in Richtung Innenstadt unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Die Radfahrerin stürzte und erlitt dabei schwere Verletzungen, so eine Polizeisprecherin. Die 23-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad und Pkw sei ein Schaden in Höhe von 4200 Euro entstanden. Die Polizei habe Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

