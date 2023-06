Weltflüchtlingstag

Hunderte demonstrieren in Leipzig gegen die EU-Asylreform – Kritik an SPD und Grünen

Etwa 300 Menschen protestierten am Dienstag in Leipzig gegen die geplante Asylreform der EU. Dabei kritisierten sie am Weltflüchtlingstag nicht nur die Gesetze, sondern auch die Bundesregierung.