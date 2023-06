Schwerverletzter nach Unfall in der Leipziger Thomasgasse

Leipzig. Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Leipziger Innenstadt ist ein Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 36-jähriger Autofahrer mit seinem Kleintransporter gegen 17.50 Uhr auf der Thomasgasse in Richtung Thomaskirchhof (Zentrum) unterwegs und achtete dabei offenbar nicht auf andere Fahrzeuge.

„In Höhe der Hausnummer 22 touchierte er ein am Fahrbahnrand geparktes Taxi Mercedes und klemmte in der weiteren Folge den außerhalb des Fahrzeuges stehenden Fahrer (64) zwischen beiden Fahrzeugen ein“, so eine Behördensprecherin am Mittwoch. Der 64-Jährige sei dabei schwer verletzt worden und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei dem Unfall entstand auch ein Sachschaden in Höhe von 30.000 Euro, heißt es. Gegen den Fahrer des Kleintransporters seien Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen worden.

