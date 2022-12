Unfall auf der B2: Honda-Fahrer löst Stau aus

Leipzig. Für viele Autofahrerinnen und Autofahrer gab es am Dienstagabend auf der Bundesstraße 2 eine böse Überraschung: Wegen eines Zusammenstoßes musste gegen 19.15 Uhr die stadteinwärtige Richtung komplett gesperrt und der Verkehr über die Autobahn 38 umgeleitet werden.

Den Unfall hatte laut Polizei ein 22-Jähriger verursacht, der mit einem Honda Civic von der Anschlussstelle Leipzig-Süd der A 38 in Richtung Leipzig fuhr. In Höhe des Kilometers 1,7 bei Markkleeberg wollte er von dem linken in den rechten Fahrstreifen wechseln und beachtete dabei einen dort fahrenden VW-Golf nicht. Bei der Kollision drehte sich der Honda und prallte mit dem Heck in die Mittelleitplanke.

Bei dem Zusammenprall wurden beide Fahrer leicht verletzt und ambulant behandelt. Der Sachschaden an den Fahrzeugen und der Mittelleitplante wird von der Polizei mit insgesamt rund 20.000 Euro beziffert. Der Verkehrsunfalldienst hat gegen den Honda-Fahrer Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.