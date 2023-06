Auf der Maximilianallee im Leipziger Norden ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall gekommen. Kurz zuvor hatte es auch in Mockau-Süd gekracht. Die Polizei prüft mögliche Zusammenhänge.

Leipzig. Zu einem Stau im Berufsverkehr ist es im Leipziger Norden am späten Dienstagnachmittag wegen zwei Unfällen gekommen. Laut Angaben der Polizei ist gegen 16.30 Uhr ein Fahrzeug auf der Maximilianallee in der Nähe der Theresienstraße in Eutritzsch auf ein weiteres Auto aufgefahren und dann mit zwei anderen Fahrzeugen kollidiert. Mindestens eine Person sei dabei nach ersten Erkenntnissen verletzt worden.