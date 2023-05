﻿Auto und Straßenbahn stoßen in Leipzig-Schleußig zusammen

Im Südwesten von Leipzig hat es am Dienstagnachmittag gekracht: In der Könneritzstraße kam es zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto.

Leipzig. Am Dienstagnachmittag ist es im Leipziger Südwesten zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, seien gegen 14.20 Uhr ein Auto und eine Straßenbahn in der Könneritzstraße in Schleußig zusammengestoßen. Nach ersten Informationen der Behörde wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Nähere Informationen waren am Nachmittag noch nicht bekannt.