Unfall im Leipziger Zentrum: Stau auf der Käthe-Kollwitz-Straße

Wetter-Aussichten

Die Schwüle bleibt: Sommerhitze mit 30 Grad und Gewittercluster in Leipzig erwartet

Das Gewitterrisiko in Leipzig besteht bis zum Wochenende. Die Temperaturen bleiben auf einem hochsommerlichen Niveau. Für das Highfield-Wochenende am Störmthaler See hat der Deutsche Wetterdienst gute Nachrichten.