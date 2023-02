﻿Fahrer betrunken: Auto kracht in Baugerüst – Tausende Euro Schaden

Ein 44-Jähriger fuhr in der Nacht zu Samstag betrunken in ein Baugerüst in Leipzig.

Von einem Baugerüst in der Spinnereistraße Leipzig ist nach einem Unfall in der Nacht zu Samstag nicht mehr viel übrig: Ein Mann war in das Gerüst gefahren und hat mehrere Tausend Euro Schaden angerichtet.

