Drei Kinder in Leipzig in Unfälle verwickelt – ein Junge schwer verletzt

Leipzig. Drei Zehnjährige sind am Mittwoch und Donnerstag bei verschiedenen Verkehrsunfällen in Leipzig von Autos erfasst worden, wie die Polizei mitteilte. Ein Junge zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Alle drei Kinder mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zehnjähriger wird angefahren – Zeugen gesucht

Nach Informationen der Polizei fuhr ein 45-Jähriger am Donnerstagmorgen um 7.30 Uhr auf dem Gerichtsweg im Leipziger Zentrum-Ost Richtung Süden. An der Ampel wollte er nach links in den Täubchenweg abbiegen. Dabei übersah er jedoch einen Jungen, der den Täubchenweg überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich das Kind schwere Verletzungen zuzog.

Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Außerdem werden Menschen gesucht, die Beobachtungen zur Ampelschaltung für die Fahrzeuge sowie Fußgänger gemacht haben. Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion in der Schongauer Straße 13 in 04328 Leipzig, oder telefonisch unter 0341 255 - 2850 (tagsüber) bzw. 0341 255 – 2910 entgegen.

Beim Aussteigen aus einem Bus erfasst

Am Mittwochnachmittag sind zwei Zehnjährige bei einem Unfall im Leipziger Norden verletzt worden, nachdem sie aus einem Bus ausgestiegen waren. Wie ein Polizeisprecher berichtete, hielt ein Linienbus um 15 Uhr an einer Haltestelle auf der Göbschelwitzer Straße in Leipzig-Seehausen. Unter den aussteigenden Fahrgästen waren auch die zwei Jungen.

Gleichzeitig näherte sich auf der Gegenfahrbahn ein 53-jähriger Pkw-Fahrer. Als er an dem Bus vorbeifuhr, erfasste er die beiden Schulkinder. Sie wurden verletzt, ein Rettungshubschrauber musste eingesetzt werden. Der Mann muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

