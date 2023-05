Unfall in Leipzig-Gohlis: Motorradfahrer schleudert gegen Taxi

Leipzig. In Folge eines Verkehrsunfalls in Leipzig Gohlis-Nord musste ein Motorradfahrer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Ein 79-jähriger Autofahrer hatte am Mittwochmorgen das vorfahrtsberechtigte Motorrad beim Abbiegen übersehen, teilte die Polizei am Mittag mit. Der Straßenverkehr war für etwa zwei Stunden eingeschränkt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der 79-Jährige war gegen 10 Uhr auf der Max-Liebermann-Straße in östlicher Richtung unterwegs, als er nach links auf die Bremer Straße fuhr und dabei mit dem ihm entgegenkommenden Motorrad-Fahrer zusammenstieß. Den Angaben nach wurde das Motorrad gegen ein Taxi geschleudert, das in der Einmündung der Bremerstraße stand. Beide Pkw-Fahrer blieben unverletzt.

Lesen Sie auch

Zur Höhe des Sachschadens lagen der Polizei am Mittwochmittag noch keine Infos vor. Es wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 79-Jährigen eingeleitet.