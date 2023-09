Unfall an Kreuzung in Leipzig-Grünau: 24-Jähriger begeht Fahrerflucht

Leipzig. An einer Kreuzung in Leipzig-Grünau sind am Montagabend zwei Autos kollidiert. Einer der Fahrer flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Eigenen Angaben zufolge konnte die Polizei den 24-Jährigen auffinden. Demnach wurde er positiv auf Drogen getestet, außerdem war er ohne Fahrerlaubnis unterwegs.

Der 24-Jährige fuhr stadteinwärts auf der Ratzelstraße. An der Kreuzung mit der Straße An der Kotsche wollte er nach links abbiegen und übersah ein vorfahrtsberechtigtes Auto. Darin saß ein 23-jähriger Fahrer. Den Angaben nach kam es gegen 19.15 Uhr zu der Kollision.

Der 24-Jährige entfernte sich zu Fuß vom Unfallort. Die Beamtinnen und Beamten konnten ihn an seiner Wohnanschrift stellen. Ein Drogentest ergab ein positives Ergebnis auf Cannabis.

Schwer verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Allerdings mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 8000 Euro. Gegen den 24-Jährigen wird wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

