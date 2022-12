﻿Karambolage in Leipzig-Grünau – vier Autos demoliert

Hat der 77-jährige Autofahrer einfach nur den Überblick verloren? Oder spitzte sich die Verkehrssituation wegen des hohen Fahrzeugaufkommens und der schlechten Sicht rapide zu? In Grünau rammte am Mittwochnachmittag ein Honda-Fahrer beim Wenden gleich drei geparkte Autos.

Leipzig. In Grünau mussten am Mittwochnachmittag gleich vier Autos abgeschleppt werden, weil sie nach einem Unfall nicht mehr fahrfähig waren. Auslöser dafür war ein 77-jähriger Autofahrer, der gegen 16.40 Uhr die Nikolai-Rumjanzew-Straße in Richtung Ratzelstraße entlang fuhr. Als er in Höhe der Hausnummer 5 wenden wollte, rammte er drei geparkte Autos – einen Renault, einen Audi und einen Volvo.