﻿Tödlicher Wassersport-Unfall in Leipzig: Kajak-Fahrer waren nicht auf offiziellem Weg unterwegs

Leipzig. Nach dem tragischen Paddelunglück am Mittwoch sitzt der Schock immer noch tief. Ein 31-Jähriger und ein 47-Jähriger waren am Mittwoch bei einem Kajakausflug in der Nähe des Lindenauer Wehrs gekentert. Der 31-Jährige wurde von der Feuerwehr gerettet, erlag im Krankenhaus aber noch am selben Abend seinen Verletzungen. Der 47-Jährige habe sich nach Informationen der Polizei selbst retten können.

Seither ermittelt die Staatsanwaltschaft Leipzig zur Todesursache und den Todesumständen. Neue Erkenntnisse lagen am Freitag allerdings nicht vor, berichtet Staatsanwalt Ricardo Schulz. Auch eine Obduktion des Leichnams wurde veranlasst, ein Verdacht auf eine Straftat bestehe nicht. Die Ergebnisse der Untersuchungen werden allerdings erst in der nächsten Woche erwartet. Erst dann können Aussagen zur Todesursache und dem Unfallhergang gemacht werden, heißt es.

Kajak-Fahrer waren nicht auf offiziellen Wegen unterwegs

Das Lindenauer Wehr, vor dem die beiden Männer gekentert waren, liegt auf der kleinen Luppe. Diese Strecke ist zwar theoretisch befahrbar, jedoch für Paddler nicht als offizieller Wasserwanderweg ausgeschrieben, erklärt Jan Benzien, Geschäftsführer des Leipziger Stadthafens. Dort hatten sich die beiden Verunglückten am Mittwoch ihre Einer-Kajaks ausgeliehen. „Eigentlich geht die Route entweder Richtung Süden über das Elsterflutbett oder über die Weiße Elster und den Karl-Heine-Kanal“, erklärt der frühere Kanuweltmeister gegenüber der LVZ.

Die Geschwindigkeit, mit der die beiden Männer unterwegs waren, lasse darauf schließen, dass es sich nicht um Paddelanfänger handelte, so Benzien. Sie hätten einen sportlichen Eindruck gemacht und sich gut angestellt. Doch Wehre können auch für erfahrene Sportlerinnen und Sportler lebensgefährlich sein.

Beteiligte in Schockstarre

Zu den Ersthelfern, die noch vor dem Eintreffen von Polizei und Feuerwehr vor Ort waren, gehörte DHfK-Handballer Lukas Binder. Wäre der 30-Jährige mit dem Auto nach dem Training stadtauswärts unterwegs gewesen, hätte er von dem Unfall sicher nichts mitbekommen. Doch der Kapitän der Grün-Weißen saß auf seinem „Eberle“ – einem Elektro-Mofa – und hörte etwa in Höhe „Tankbar“ Hilfeschreie.

„Ich habe angehalten, bin über eine Brüstung gesprungen und habe ein Boot im wilden Wasser treiben sehen. Die Lage war sehr unübersichtlich, da sich sowohl das Boot als auch der Paddler mehr unter als über Wasser befanden.“

Insgesamt hätten sich spontan etwa zehn Helferinnen und Helfer zusammengefunden, die ohne viele Worte funktioniert hätten. Sie hätten sich aber in Lebensgefahr begeben, wenn sie ins Wasser gesprungen wären. „Einer hat dann ein Seil geholt, das war die entscheidende Sache, um zu viert das Boot zu bergen.“ Dieses hatte sich im Wasser an einem Stein verhakt. Die Überlebens-Chancen des Wassersportlers seien schon allein deshalb gesunken, weil das Ganze mindestens zehn Minuten dauerte und sich der Paddler in der Strömung in der Zeit unter Wasser befunden habe. Die professionellen Helfer der Feuerwehr hätten die Person letztlich geborgen.

Blick auf das Lindenauer Wehr, an dem es am Mittwochvormittag zuem tragischen Kajak-Unfall kam. © Quelle: Einsatzfahrten

Infolge des Unfalls blieb der Leipziger Stadthafen am Donnerstag geschlossen. Obwohl der Betrieb mittlerweile wieder läuft, setzt das schreckliche Ereignis Benzien und seinem Team noch immer zu. „Wir sind noch immer in Schockstarre“, berichtet er. Vor allem die Mitarbeiterin, die den beiden Männern die Boote herausgegeben hat, mache sich viele Gedanken, ob sie das Unglück hätte verhindern können. Das Stadthafen-Team stattet seine Kundinnen und Kunden deswegen vor jeder Fahrt mit einer Wasserwanderkarte aus, auch die Männer haben von der Mitarbeiterin eine erhalten. Auf dieser Karte sind die Wehre markiert – mit der deutlichen Anmerkung „Abstand halten“.

Nicht das erste tödliche Unglück an einem Leipziger Wehr

In seiner Zeit als Chef des Leipziger Stadthafens habe Benzin so eine Tragödie noch nicht erlebt. „Und ich möchte es auch nie wieder“, betont er. Es handelt sich allerdings nicht um den ersten tödlichen Unfall an einem Leipziger Wehr. Im April 2008 sorgte ein gekentertes Boot für Entsetzen in der Messestadt. In der Nähe des Palmengartenwehrs sollte ein Ruderrennen für Anfänger stattfinden.

Dieser Ort ist auch an durchschnittlichen Tagen eine Gefahrenstelle für Wassersportlerinnen und Wassersportler. An jenem Tag vor 15 Jahren führte der Fluss jedoch Hochwasser. Zudem war das Wehr wegen Bauarbeiten nur auf einer Seite geöffnet, weswegen etwa fünfmal so viel Wasser in das vier Meter tiefer gelegene Elsterbecken rauschten als an normalen Tagen. Das Boot samt Insassen, fünf Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren, geriet in den Sog, stürzte hinunter und zerbrach. Die drei Mädchen konnten gerettet werden. Einer der Jungen starb, ein anderer überlebte mit bleibenden Schäden.

Gefahrenzonen auf Leipzigs Gewässern

Neben den Anlagen auf der kleinen Luppe und dem Elsterflutbett gibt es auf Leipzigs Gewässern noch zahlreiche andere Wehre, die Gefahrenzonen darstellen. An diesen Stellen strömt das Wasser in den oberen Schichten deutlich schneller als in den unteren. Wassersportlerinnen und Wassersportler werden auf diese Weise „an die Wehr- beziehungsweise an die Wasserkante gedrückt oder aber über den Kamm hinweggespült“, warnt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) auf ihrer Website. Nicht nur der damit verbundene Sturz ist mitunter lebensgefährlich, sondern auch die Sogkraft der Walzen, die sich in der Regel am unteren Ende eines Wehrs befinden – besonders, wenn diese sich nach innen drehen, heißt es dort.