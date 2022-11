Auto kommt im Leipziger Westen von Straße ab und erfasst Radfahrer

Schwerer Unfall im Leipziger Westen: Ein Autofahrer verliert die Kontrolle, erfasst einen Radfahrer und landet an einem Laternenmast. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Leipzig. Ein Autofahrer hat im Leipziger Stadtteil Lindenau die Kontrolle über seinen Wagen verloren und dabei einen 25 Jahre alten Fahrradfahrer schwer verletzt. Der 27-Jährige sei am Sonntag gegen 3 Uhr in einer Rechtskurve von seiner Spur auf der Lützner Straße abgekommen, teilte die Polizei mit. Dabei geriet er mit seinem Auto auf den entgegenkommenden Fahrradstreifen.

Auf Höhe der Birkenstraße stieß der Wagen mit dem 25-Jährigen zusammen und kam dann an einer Straßenlaterne zum Stehen. Der Fahrradfahrer stürzte und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer wurde den Angaben nach leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Laut Polizei nahm der Verkehrsunfalldienst den Unfall auf und ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Von jhz