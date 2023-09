Auto fährt in den Gegenverkehr: Zwei Verletzte bei Unfall auf der Lützner Straße

Start der Ernte

Seit jeher baut die Agrar AG Ostrau (Mittelsachsen) Kartoffeln an. Gerade befinden sich Kartoffelexperte Winfried Hunold und seine Leute mitten in der Ernte. Welche Sorten die Kunden dieses Jahr kaufen können – und für was sich Laura, Gala, Gunda und Mary Ann am besten eignen.