Unfall in Leipzig-Lößnig: Autofahrerin kracht in Baucontainer – zwei Personen verletzt

Leipzig. Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Leipzig-Lößnig verletzt. Das bestätigte die Polizei auf LVZ-Anfrage. Eine Frau war gegen 8.15 Uhr auf der Zwickauer Straße in Höhe Dankwartstraße mit ihrem Auto in einen zweistöckigen Baucontainer gekracht. Die 46-Jährige war mit ihrem Volvo auf der Zwickauer Straße in südlicher Richtung unterwegs, kam nach rechts von der Straße ab und fuhr in die aufeinanderstehenden Baucontainer.

Danach prallte der Wagen mit einem hinter den Containern parkenden VW-Caddy einer privaten Kampfmittelerkundungsfirma. Der in dem VW sitzende Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Wie die Firma bestätigte, handelte es sich um einen privaten, standardmäßigen Auftrag auf einer Baustelle.

Laut Polizeiangaben stieß die Fahrerin anschließend mit einem Opel Astra zusammen und prallte an einen Baum. Danach stieg die Frau aus und wollte sich selbst verletzen. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Fachkrankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 180 000 Euro geschätzt. Die Polizei hatte am Vormittag die Straße im Kreuzungsbereich Zwickauer Straße und Dankwartstraße gesperrt.

LVZ