Unfall in Leipzig-Lößnig: Autofahrerin kracht in Baucontainer – zwei Personen verletzt

Leipzig. Zwei Personen wurden bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Leipzig-Lößnig verletzt. Das bestätigte die Polizei auf LVZ-Anfrage. Eine Frau war gegen 8.15 Uhr auf der Zwickauer Straße in Höhe Dankwartstraße mit ihrem Auto in einen zweistöckigen Baucontainer gekracht. Laut Polizei wurden in der Folge sowohl ihr Wagen als auch zwei weitere Fahrzeuge beschädigt. Die Fahrerin und eine weitere Person wurden dadurch verletzt.

Die Polizei hat die Straße im Kreuzungsbereich Zwickauer Straße und Dankwartstraße gesperrt, da der Baucontainer einsturzgefährdet ist. Sie bittet ortskundige Verkehrsteilnehmer, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Den Sachschaden schätzt die Polizei als hoch ein, konnte aber noch keine genauen Angaben machen.

