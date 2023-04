Unfall in Leipzig-Neulindenau: 65-Jähriger muss schwer verletzt ins Krankenhaus

Am Montagnachmittag wurde ein 65-jähriger Fußgänger beim Überqueren der Straße von einem Auto erfasst. Er wurde schwer verletzt, weil er die Ampel missachtete.

In Leipzig-Neulindenau kam es am 17. April 2023 zu einem Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten (Symbolbild).

Leipzig. Ein 65-jähriger Fußgänger ist im Leipziger Stadtteil Neulindenau von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Laut Polizei überquerte der Mann gegen 15.30 Uhr die Lützner Straße, obwohl die Ampel für ihn auf Rot stand. Dabei übersah der 65-Jährige ein bei Grün fahrendes Auto.

Es kam in Höhe der Saarländer Straße zum Zusammenstoß. Der Fußgänger wurde schwer verletzt und musste in einem Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro, teilte die Polizeidirektion Leipzig am Dienstagmorgen mit. Die Verkehrspolizei hat den Unfall aufgenommen.