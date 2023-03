Bei einem Unfall ist eine Neunjährige in der Erich-Zeigner-Allee schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte sie am Freitag eine grüne Ampel überqueren, als sie von einem Auto erfasst wurde.

Bei einem Unfall in Leipzig-Plagwitz ist ein Kind schwer verletzt worden.

Kind bei Unfall in Leipzig-Plagwitz schwer verletzt – Seniorin soll Ampel übersehen haben

Leipzig. Ein neunjähriges Mädchen ist bei einem Unfall in der Plagwitzer Erich-Zeigner-Allee schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte die Schülerin am Freitag gegen 13 Uhr eine auf grün geschaltete Ampel überqueren.

Dabei wurde sie nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer 84-jährigen Autofahrerin übersehen, die in Richtung des Schleußiger Weges unterwegs war. In Höhe einer Grundschule soll die Frau dann nicht auf das für sie gültige Rotlicht der Ampel geachtet haben. Der Pkw der Seniorin erfasste das Kind. Es wird nun stationär in einem Krankenhaus behandelt.

Gegen die Autofahrerin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.