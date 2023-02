Bei hoher Geschwindigkeit: Fahrradfahrer fährt gegen Lastwagen

LVB und Verdi: Neue Streiks in Leipzig schon nächste Woche möglich – Gewerkschaft will Druck erhöhen

Mit ihrem Streik haben die Fahrerinnen und Fahrer der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) am Mittwoch bundesweit ein Zeichen gesetzt. Die Gewerkschaft Verdi wartet nun auf das Ergebnis der Tarifverhandlungen in Potsdam. Neue Streiks könnte es in Leipzig schon kommende Woche geben.