Betrunkener Autofahrer stößt mit LVB-Bus zusammen

Am Freitagmorgen ist im Leipziger Stadtteil Rückmarsdorf ein Auto mit einem Linienbus der LVB kollidiert. Der Fahrer des Wagens stand unter Alkoholeinfluss.

Leipzig. Verkehrsunfall im Leipziger Westen: Am Freitagmorgen ist im Stadtteil Rückmarsdorf ein Auto mit einem LVB-Bus der Linie 62 kollidiert. Wie die Polizei auf Anfrage der LVZ mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 8 Uhr an der Kreuzung Miltitzer Straße und Am Osthang. Der Busfahrer wurde dabei leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt.

Laut Polizei war der Fahrer des Pkw der Unfallverursacher. Der Mann stand unter Alkoholeinfluss.

Von lg