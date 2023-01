Beim Aussteigen aus einem Bus: Zwei Kinder von Auto erfasst und verletzt

Zwei Zehnjährige sind am Mittwoch bei einem Autounfall im Leipziger Norden verletzt worden. Ein Autofahrer hat sie angefahren, nachdem sie an einer Haltestelle aus einem Bus ausgestiegen sind.

Leipzig. Am Mittwochnachmittag sind zwei Zehnjährige bei einem Autounfall im Leipziger Norden verletzt worden. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Die Kinder wurden von einem 53-Jährigen angefahren, nachdem sie aus einem Bus ausgestiegen waren.

Nach ersten Informationen habe am Nachmittag um 15 Uhr ein Linienbus an einer Haltestelle auf der Göbschelwitzer Straße in Leipzig-Seehausen gehalten, wie ein Polizeisprecher berichtete. Unter den aussteigenden Fahrgästen waren auch zwei Zehnjährige. Gleichzeitig näherte sich auf der anderen Fahrspur ein 53-jähriger in einem Auto aus der entgegengesetzten Richtung. Als er an dem Bus vorbeifuhr, erfasste er die beiden Jungen mit seinem Fahrzeug. Die Kinder wurden verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch ein Rettungshubschrauber kam vor Ort zum Einsatz.

Der 53-Jährige muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Von fku