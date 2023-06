30.000 Euro Schaden

Kleinkind bei Unfall mit Rettungswagen im Leipziger Süden verletzt

Auf der Kurt-Eisner-Straße in der Leipziger Südvorstadt ist am Dienstagmorgen ein Kleinkind verletzt worden. (Symbolfoto)

Ein dreijähriger Junge ist am Dienstagmorgen nach einem Verkehrsunfall in ein Krankenhaus gebracht worden. Mehrere Fahrzeuge stießen in der Leipziger Südvorstadt zusammen – auch ein Rettungswagen war beteiligt.