﻿Leipzig-Grünau: Betrunkene Autofahrerin landet im Gleisbett

Leipzig. Die Autofahrt einer 67-Jährigen endete am Mittwochabend in der Grünauer Ratzelstraße im Straßenbahn-Gleisbett. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die Frau alkoholisiert. Ein entsprechender Test ergab ein vorläufiges Ergebnis von 2,18 Promille.