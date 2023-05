Vor dem Polizeirevier: Radfahrerin bei Unfall mit Straßenbahn im Zentrum-Süd verletzt

Kostenfrei bis 13:55 Uhr lesen

Schleußig

Am Montagmorgen ist ein Radfahrer auf der Baustelle zur neuen Karlbrücke in Leipzig-Schleußig verunglückt und später an seinen schweren Verletzungen verstorben. Die Behörden ermitteln nun in alle Richtungen – und lassen den Leichnam obduzieren.