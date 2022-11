Zwei Autos stoßen in Leipzig-Gohlis zusammen – Kreuzung gesperrt

Kritik an Grimmaer Jugendprojekt

Demokratie-Förderung: Sachsen will Geldvergabe stärker kontrollieren

Welche Maßstäbe werden für die Vergabe von Geld angesetzt, um Orte der Demokratie in Sachsen zu fördern? Aussagen von „Between The Lines“-Chef Tobias Burdukat aus Grimma haben jetzt zu einer Diskussion in der Landesregierung geführt. Die Konsequenz lautet: Es soll stärker kontrolliert werden.