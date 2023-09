Motorroller kollidiert in Leipzig mit Kehrmaschine: 44-Jähriger verletzt

Leipzig. Im Leipziger Westen ist es am Montagvormittag zu einem Unfall mit Kehrmaschine gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 40-jährige Fahrer des Stadtreinigungsfahrzeugs gegen 11 Uhr auf der Brünner Straße im Stadtteil Grünau unterwegs.

An der Kreuzung zur Lützener Straße habe sich die Kehrmaschine auf den Streifen für Linksabbieger eingeordnet, so Behördensprecherin Sandra Freitag. Zeitgleich war auch ein 44-jähriger Rollerfahrer auf der Kreuzung unterwegs – und es kam zum Zusammenstoß. „Der Rollerfahrer stürzte und verletzte sich. Er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden“, so Sprecherin Freitag. Zum entstandenen Schaden ist bisher nichts bekannt.

Der Verkehrsunfalldienst hat inzwischen Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und bittet dabei um Mithilfe. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zum Verhalten der beteiligten Fahrzeuge oder zu den Ampelschaltungen machen können, sollten demnach Kontakt zur Verkehrspolizei in der Schongauer Straße 13 aufnehmen. Dies geht auch telefonisch: 0341 / 255 28 50 (tagsüber), ansonsten 0341 / 255 29 10.

