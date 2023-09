﻿Leipziger Forscher entdecken Meister Eckharts älteste Zeilen

Leipzig. Es ist ein Fall mittelalterlichen Recyclings: Ein Wissenschaftsteam der Uni-Bibliothek Leipzig (UBL) hat das bislang älteste handschriftliche Zeugnis vom Werk des Predigers und Mythologen Meister Eckhart (um 1260 bis 1328) als Buchbinde-Material in einem Band gefunden, der 100 bis 200 Jahre später gefertigt wurde. Zwei schmale Streifen aus Pergament, die um 1300 vermutlich von einem Mönch aus Eckharts Umfeld beschrieben worden waren, dienten im 15. Jahrhundert als Stützelement, ohne dass sich der damalige Buchbinder groß um den Inhalt scherte.

Dialekt weist auf Ursprung in Thüringen hin

Im Handschriften-Zentrum der UBL fielen die zwei Pergament-Streifen mit einem theologisch-mystischen Text in deutscher Sprache bereits 2014 auf. Doch erst jetzt haben die Fachleute Gewissheit: Die Fragmente enthalten Ausschnitte aus Eckharts weitverbreitetem Text „Von zweierlei Wegen“, der in späteren Abschriften vielfach verändert werden sollte. Aus der Dialekt-Färbung des Geschriebenen und Merkmalen der Handschrift schließt das UBL-Team, dass der Fund zwischen 1290 und 1310 in Thüringen entstanden sein muss – zu einer Zeit, in der Meister Eckhart selbst im Erfurter Dominikanerkloster wirkte.

Der Enthusiasmus ist nicht nur in Leipzig, sondern auch an der Meister-Eckhart-Forschungsstelle der Universität Erfurt groß. Deren Leiter Markus Vinzent spricht von „einem ganz aufregenden Fall“ für die Forschung, weil die Leipziger Bruchstücke „zentrale Partien aus der Eckhart-Predigt enthalten, die in der späteren Überlieferung gestrichen wurden und die nun als alt und dem frühen Eckhart zugehörig erwiesen werden“. Darüber hinaus sind auf einem der beiden Streifen bislang unbekannte Zeilen über Wissen und Unwissen zu erkennen. Ob sie ebenfalls zum Werk Meister Eckharts zählen, ist nun Gegenstand der Forschung.

Meister Eckhart gilt als einflussreicher Denker des Mittelalters, mit dessen Werk sich seit seiner Wiederentdeckung im frühen 19. Jahrhundert auch die neuzeitliche Philosophie umfassend beschäftigt. Am Ende seines Lebens begann ein Häresie-Verfahren gegen Eckhart, das 1329 – ein Jahr nach seinem Tod – zu einem päpstlichen Verbot führte, zahlreiche seiner Texte zu verbreiten.

